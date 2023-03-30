На первенстве России томские фристайлисты завоевали семь медалей

Первые восемь мест в индивидуальном могуле заняли томички. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

В городе Чусовом Пермского края завершилось первенство России по фристайлу среди девушек и юношей. Спортсмены принимали участие в дисциплинах “могул” и “парный могул”, сообщили в пресс-службе Томской области.

От региона состязались 20 фристайлистов под руководством тренеров Анны и Артёма Валинтеевых, Владимира Тюменцева. Первые восемь мест в индивидуальном могуле заняли томички. Победу одержала Варвара Ильина, серебро досталось Алёне Сунцевой, бронзу выиграла Маргарита Вавилина.

В парном могуле первое место взяла Маргарита Вавилина, третье тоже заняла томичка Варвара Ильина, четвёртое - у Василины Егоровой.

В юношеских состязаниях второе место занял Даниил Иванов из Томска. Бронзу получил Георгий Рользинг. Четвёртое место у Фёдора Кособуцкого.

Напомним, на всероссийском турнире по грэпплингу спортсмены из Томской области завоевали 38 медалей.