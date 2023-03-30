Мужчина пострадал при пожаре в здании на улице Пришвина в Томске

Мужчина пострадал при пожаре на улице Пришвина. Фото: Ксения Высотина

В Томске 29 марта произошел пожар в кирпичном здании на улице Пришвина. Отравление продуктами горения получил 66-летний мужчина, он был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании двухэтажного здания, частично заливного типа с мансардным этажом поступило дежурному в 23:44. На момент прибытия пожарных мансардный этаж полностью охвачен огнем, частично охвачены огнем первый и второй этажи.

«Травмирован мужчина 1956г.р. (доставлен в ОКБ отделение токсикологии с острым ингаляционным отравлением продуктами горения легкой степени)», – говорится в сообщении.

В результате пожара сгорел и обрушился мансардный этаж по всей площади. Частично обгорели стены первого, второго этажей, потолок. Общая площадь пожара составила 216 кв. метров.

Огонь удалось ликвидировать в 00:44. Причина пожара устанавливается.