В Томске обнаружили стаю собак, напавших на девочку

В Томске продолжают отлавливать стаю собак, напавших на девочку. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Томске 29 марта специалисты обнаружили стаю собак, напавших на девочку в микрорайоне Молодежный, сообщила пресс-служба мэрии.

«Департамент дорожной деятельности и благоустройства Томска пояснил: сейчас в микрорайоне Молодёжный работает подрядчик мэрии по отлову безнадзорных животных», – сообщили в мэрии.

Специалисты обнаружили местонахождения стаи на закрытой заброшенной строительной площадке на улице Высоцкого.

Как уточнили в мэрии, пока собаки не будут отловлены, работа не прекратится.

Напомним, 28 марта в томском микрорайоне Молодежный стая агрессивных собак напала на маленькую девочку на детской площадке. Ребенку прокусили ногу. Мэрия сообщала, что после сообщения о нападении специалисты выехали для отлова.