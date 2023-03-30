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НовостиОбщество30 марта 2023 0:00

В Томске похолодает до -4 градусов в четверг

На дорогах местами гололедица
Алёна Мищенко
В Томске похолодает до -4 градусов.

В Томске похолодает до -4 градусов.

Фото: Ксения Высотина

В четверг, 30 марта, в Томске похолодает до -4 градусов, также ожидается сильный порывистый ветер, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске будет облачная погода, днем возможны осадки в виде дождя переходящего в снег, местами гололедные явления. Ветер северный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура днем составит -2…-4 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Томской области облачная погода с прояснениями, ветер будет дуть северный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура днем 0…-5 °С, местами -6…-11 °С. На дорогах местами гололедица.

Напомним, в Томской области ожидается резкое похолодание до -21°С.