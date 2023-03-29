В Томске 9 апреля пройдет Космический марафон

Беговой сезон в Томске откроют 9 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске 9 апреля состоится открытие бегового сезона – Космический марафон. Забег пройдет по берегу Томи, а старт и финиш будут находиться на нижней террасе Лагерного сада.

Взрослые смогут пробежать дистанцию от 3,5 до 42,2 километров. Для детей будет специальная дистанция протяженностью один километр. Также в рамках забега состоятся соревнования по скандинавской ходьбе и эстафета.

«Все участники на финише получат уникальные медали, а победители – ценные призы и дипломы», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Космический забег в Томске в 2023 году пройдет в шестнадцатый раз