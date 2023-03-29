Резидент ОЭЗ «Томск» высказался за возможное соседство со студенческим кампусом

Студенческий кампус могут разместить рядом с ОЭЗ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Резидент ОЭЗ «Томск» ООО «ЛЭМЗ-Т» поддержиает размещение студенческого кампуса рядом с особой экономической зоной. Об этом рассказал руководитель предприятия Юрий Светличный в Телеграм-канале Большой университет.

ООО «ЛЭМЗ-Т» занимается исследованиями и разработкой для создания вычислительных комплексов для радиолокационных и связных систем.

«Именно здесь удаленное подразделение производит большинство программного обеспечения для головного предприятия и вычислительных комплексов. У нас очень тесные связи с вузом. Наука, подготовка кадров и производство увязаны в одну технологическую цепочку», - рассказал Юрий Светличный и отметил, что 10-15 процентов сотрудников предприятия – студенты, аспиранты и научные сотрудники.

В этом отношении, считает генеральный директор ООО «ЛЭМЗ-Т», расположение кампуса рядом с ОЭЗ было бы удобно для тех, кто совмещает учебу и работу. Также Юрий Светличный предположил, что появление кампуса в этом месте дало бы импульс для развития территории и инфраструктуры.

Напомним, что томская дума разрабатывает пакет законопроектов для строительства студенческого кампуса.