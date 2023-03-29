Нефтетранспортники установили новую запорную арматуру на трех нефтепроводах

нефтепроводах

Специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» завершили плановые работы в Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае. Предупредительно-профилактический ремонт на объектах предприятия был выполнен с целью обеспечения эксплуатационной надежности и соблюдения графиков поставок нефти компаниям-партнерам.

На линейной части магистральных нефтепроводов (МН) Александровское - Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск специалисты выполнили замену 8 задвижек диаметром от 1000 до 1200 мм. Также был выполнен средний ремонт 17 задвижек для восстановления ресурса отдельных узлов, поверхностей и деталей. Кроме того, средний ремонт и замена запорной арматуры были проведены на технологических трубопроводах Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), Рыбинской ЛПДС и 4 задвижках регуляторов давления на технологических трубопроводах Мариинской НПС и двух задвижках НПС «Вознесенка».

Запорная арматура оснащена отечественными электроприводами для управления процессами транспортировки нефти в дистанционном режиме, что обеспечивает высокий уровень промышленной и экологической безопасности производственной инфраструктуры предприятия.

В ходе плановых работ на линейной части МН Анжеро-Судженск - Красноярск специалисты демонтировали 24 приварных элементов для обеспечения свободного пропуска внутритрубных инспекционных приборов.

Во время плановой остановки транспортировки нефти на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Вознесенка» в Красноярском крае было выполнено подключение магистрального насосного агрегата № 4 после замены электродвигателя. Работы по установке нового асинхронного горизонтального трехфазного электродвигателя отечественного производства проводились в рамках программы технического перевооружения.

Новый электродвигатель обладает улучшенными энергосберегающими характеристиками за счет увеличенного КПД, а также отличается высокими показателями надежности - ресурс до капитального ремонта составляет не менее 100 000 часов, а срок службы - не менее 50 лет.

В плановых мероприятиях были задействованы 517 человек, использовалось 196 единиц специализированной техники. В настоящее время транспортировка по нефтепроводам возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.