Губернатор Томской области обещал навести порядок в работе с обращениями граждан

Фото: Скриншот из видео с официального Телеграм-канала В. Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем Телеграм-канале обратил внимание на жалобы жителей, что к некоторым чиновникам очень тяжело попасть на прием. С такой ситуацией столкнулась жительница Верхекетского района Ирина Янченко. Губернатор пообщался с женщиной в открытой приемной, которая работает с июня 2022 года.

Открытая приемная работает по будням на первом этаже администрации, кроме губернатора, прием граждан там проводят его заместители и начальники департаментов.

«Я проанализирую работу с обращениями граждан и улучшу ее в интересах граждан. Накопленные нерешённые вопросы необходимо разбирать в ускоренном режиме», - пообещал Владимир Мазур в своем Телеграм-канале.

Ранее губернатор прогулялся пешком по городу и остался недоволен тем, как убирают дороги и улицы.