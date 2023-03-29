Томскому пенсионеру вернут проданную за долги квартиру

Суд встал на защиту пенсионера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд постановил вернуть томскому пенсионеру квартиру, которую приставы продали за долги. На мужчине числился долг 40 тысяч рублей за аренду земельного участка. Приставы, чтобы взыскать долг, наложили арест на имущество пенсионера. Позже его квартиру продали на торгах за три миллиона рублей.

Кроме этой квартиры, у пожилого томича было еще одно жилье. Однако, там нет ни отопления, ни водоснабжения, ни канализации, то есть жить там нельзя. Поэтому прокуратура Кировского района города Томска обратилась в суд и потребовала признать сделку купли-продажи квартиры недействительной.

Кировский районный суд поддержал прокуратуру, но ответчик подал апелляцию.

«Согласившись с позицией прокурора, судебная коллегия по гражданским делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения», - рассказали в прокуратуре Кировского района.

Судебный акт ступил в законную силу.