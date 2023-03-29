В Томской области закрыли еще три ледовые переправы

Ледовые переправы в Томской области закрывают одну за другой Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области 29 марта перестали работать еще три ледовые переправы. Одна располагалась в Тегульдетском районе у поселка Центрополигон. Еще две переправы закрыли в Чаинском районе через реку Чая – у сел Подгорное и Гришкино.

«Актуальную информацию о действующих автозимниках и ледовых переправах, а также об их грузоподъемности можно найти на сайте «Томскавтодора», - напомнили в областном правительстве.

У закрытых переправ установлены запрещающие знаки.

Ранее в Томской области закрыли две ледовые переправы и один автозимник.