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НовостиОбщество29 марта 2023 11:39

В Томской области закрыли еще три ледовые переправы

Ледовые переправы в Чаинском и Тегульдетском районах перестали работать 29 марта 2023 года
Александра Тайбатрова
Ледовые переправы в Томской области закрывают одну за другой

Ледовые переправы в Томской области закрывают одну за другой

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Томской области 29 марта перестали работать еще три ледовые переправы. Одна располагалась в Тегульдетском районе у поселка Центрополигон. Еще две переправы закрыли в Чаинском районе через реку Чая – у сел Подгорное и Гришкино.

«Актуальную информацию о действующих автозимниках и ледовых переправах, а также об их грузоподъемности можно найти на сайте «Томскавтодора», - напомнили в областном правительстве.

У закрытых переправ установлены запрещающие знаки.

Ранее в Томской области закрыли две ледовые переправы и один автозимник.