В Томской области появится еще один автоматический пункт контроля

Пункт автоматического контроля появится в Томском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в 2023 году построят еще один автоматический пункт весового и габаритного контроля. Он появится в районе села Воронино на трассе Томск – Мариинск. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит работы, сообщает пресс-служба правительства области.

«В Томской области автоматическая рамка весогабаритного контроля функционирует в Шегарском районе на 61-м километре дороги Томск Каргала – Колпашево», - напоминают в региональном правительстве.

После установки новый пункт контроля три месяца проработает в тестовом режиме, то есть не будет выносить постановления об административных правонарушениях. После чего перейдет в рабочий режим Автоматический пункт контроля фиксирует такие данные, как тип, масса, габариты транспортного средства, количество осей, скорость движения.

В 2023-2024 году планируют построить еще два таких пункта: в Колпашевском районе и на объездной дороге в Томском районе.