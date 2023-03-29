Михаил Ратнер поручил оперативно ликвидировать дорожные дефекты в Томске

Рабочая группа проверила территории, на которые поступало больше всего жалоб от томичей. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

29 марта исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер провёл выездное совещание перед началом ремонта асфальтового покрытия. Во встрече участвовал заместитель Виктор Черноус. Рабочая бригада проехала по проблемным точкам, о которых рассказали горожане, сообщили в пресс-службе томской администрации.

Заместитель назвал причины обвалов на дорогах. По его мнению, ими стали перепады температур, движение грунтовых вод и неравномерная нагрузка на трассы. Чинить полотно решили после прихода тёплой погоды. В ближайшее время необходимо определить подрядные организации и составить для них технические задания. Михаил Ратнер поручил в выбоины насыпать временный материал. Когда сойдёт вода, исполняющий обязанности велел провести ремонт холодными смесями.

“Уже устранили часть дефектов на Ленина, Степановской, Континентальной, Мира. Работа идет постоянно, ночью, чтобы никому не мешать. Вместе со всеми томичами очень ждём открытия асфальтовых заводов и тёплой погоды для начала полноценный ремонта”, - заявил Михаил Ратнер.

Напомним, томичи обеспокоены безопасностью поездок в трамваях по затопленным водой рельсам.