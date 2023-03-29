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НовостиОбщество29 марта 2023 10:22

Более 20 нарушений правил безопасности на железной дороге выявили в Томской области

Пешеходам напомнили о правилах нахождения на путях
Дарья Черникова
Переходить через пути следует в строго отведённых для этого местах.

Переходить через пути следует в строго отведённых для этого местах.

Фото: Иван Макеев

Сотрудники Западно-Сибирской магистрали и транспортной полиции выявили по Томской области 23 нарушения в несанкционированных переходах через железную дорогу. Нарушителям вручили тематические памятки и провели с ними беседу о правилах пересечения железнодорожных путей, сообщили в пресс-службе администрации региона.

С начала 2023 года не выявили случаи травмирования на рельсах.

Пешеходам напоминают, что передвигаться можно только по специально оборудованным тропинкам и внимательно смотреть по сторонам. При нахождении на инфраструктуре важно снять капюшон, наушники и убедиться в отсутствии поезда.

Ранее в Томске за нарушения ПДД эвакуировали более 100 автомобилей за неделю.