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НовостиОбщество29 марта 2023 9:17

Томича осудили на шесть лет за незаконный сбыт наркотиков

Молодой человек отправится в колонию строгого режима
Дарья Черникова
Фигурант сообщил покупателю координаты тайника.

Фигурант сообщил покупателю координаты тайника.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Томска признал виновным 27-летнего местного жителя в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии суда, в марте 2021 года фигурант бесконтактно продал земляку около грамма героина. Координаты тайника он передал после зачисления денег за покупку на карту. Правоохранители пресекли незаконную торговлю и изъяли вещество.

Виновного приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, СК возбудил уголовное дело на полицейского из Томска за взятку в 15 тысяч рублей.