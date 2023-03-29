Томича осудили на шесть лет за незаконный сбыт наркотиков

Фигурант сообщил покупателю координаты тайника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ленинский районный суд Томска признал виновным 27-летнего местного жителя в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии суда, в марте 2021 года фигурант бесконтактно продал земляку около грамма героина. Координаты тайника он передал после зачисления денег за покупку на карту. Правоохранители пресекли незаконную торговлю и изъяли вещество.

Виновного приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, СК возбудил уголовное дело на полицейского из Томска за взятку в 15 тысяч рублей.