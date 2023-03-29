В Томске многодетные и нуждающиеся семьи бесплатно получат противопожарные датчики

Датчики предупреждают о пожаре громким звуком Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетные семьи Томска бесплатно получают пожарные извещатели. Также датчики предоставляют семьям, которые находятся в социально-опасном положении. Приборы работают от батарейки. Если в помещении случается пожар, их громкий сигнал оповестит об этом.

«Социальный партнер приобрел 180 извещателей. В 15 домах района они уже установлены, еще 30 семей получат приборы в ближайшее время», - рассказал и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын и добавил, что в районе проживает 300 многодетных семей.

Напомним, что 25 марта при пожаре в селе Томское пострадал 12-летний мальчик, еще 13 человек были спасены.