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НовостиОбщество29 марта 2023 9:06

В Томске многодетные и нуждающиеся семьи бесплатно получат противопожарные датчики

Приобретать их помогают социальные партнеры
Александра Тайбатрова
Датчики предупреждают о пожаре громким звуком

Датчики предупреждают о пожаре громким звуком

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многодетные семьи Томска бесплатно получают пожарные извещатели. Также датчики предоставляют семьям, которые находятся в социально-опасном положении. Приборы работают от батарейки. Если в помещении случается пожар, их громкий сигнал оповестит об этом.

«Социальный партнер приобрел 180 извещателей. В 15 домах района они уже установлены, еще 30 семей получат приборы в ближайшее время», - рассказал и.о. главы Советского района Вячеслав Шипицын и добавил, что в районе проживает 300 многодетных семей.

Напомним, что 25 марта при пожаре в селе Томское пострадал 12-летний мальчик, еще 13 человек были спасены.