В Томской области составили и опубликовали гастрономическую карту

С помощью фильтра на портале можно выделить горячие основные блюда, напитки и десерты. Фото: Иван Макеев

Гастрономическую карту региона опубликовали на портале “Гид-путеводитель по Томской области”. Её составили по итогам конкурса заведений общественного питания, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В разделе представлены фотографии блюд, название и адрес заведения, где можно попробовать приглянувшуюся закуску. С помощью фильтра на портале можно выделить горячие основные блюда, напитки и десерты. На интерактивной карте области рестораны и кафе проекта обозначили точками и опубликовали отзывы гостей.

Департамент потребительского рынка региона в конкурсе выделил 80 блюд-победителей. Их авторы - шеф-повара и кондитеры из 73 заведений области.

Напомним, томичам назвали пять вредных привычек, мешающих похудению.