СК проводит проверку информации о нападении стаи собак на ребенка в Томске

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следователи проводят проверку информации о нападении стаи бродячих собак на ребенка в микрорайоне Молодежный в Томске.

Напомним, вечером 28 марта стая собак напала на девочку на детской площадке в томском микрорайоне Молодежный. Одна из собак укусила ребенка. После сообщения о нападении подрядчик мэрии выехал для отлова агрессивных животных. Однако утром 29 марта собаки продолжили гулять по району.

«Следователи СО по Октябрьскому району г. Томск проводят доследственную проверку по изложенным в сообщении фактам», – говорится в сообщении СУ СК по Томской области.

В рамках проверки следователи дадут оценку действиям местной власти на состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.