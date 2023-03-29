Почти 4 тысячи заявлений о зачислении в первый класс получили школы Томска

28 марта стартовала запись в первые классы школ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Почти 4 тысячи заявлений было подано в школы Томской области в первый день после начала приемной кампании, сообщили в Томском областном институте повышения квалификации и переподготовки работников образования.

Напомним, 28 марта стартовала запись в первые классы школ. Заявление о приеме в первый класс можно подать через портал Госуслуг, портал образовательных услуг Томской области, операторов почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, а также принести заявление в школу лично.

В институте сообщили, что за первые 15 минут с начала приемной кампаний через портал Госуслуг и региональный портал образовательных услуг было подано более 2 тысяч заявлений. Утром 29 марта томичи подали уже 3 941 заявление.

Власти региона ожидают, что в 2023-2024 учебному году будет около 6 тысяч первоклассников.

В районах Томской области прием заявлений стартует 31 марта в 8:30 утра.

Видеоинструкцию, как записать ребенка в первый класс, можно посмотреть на сайте.