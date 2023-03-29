За два месяца 2023 года в Томской области выдали 37 разрешений на строительство

За два месяца выдали 110 уведомлений на возведение зданий. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе и феврале 2023 года в Томской области выписали 37 разрешений на строительство, 22 из них - на новое жильё. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации, со ссылкой на данные Томскстата.

Компании оформили 23 разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Из них 17 - за счёт строительства.

За два месяца выдали 110 уведомлений на возведение зданий, из их числа 99 домов новые. 20 объектов ввели в эксплуатацию, в том числе 16 - за счёт строительства.

Напомним, сотрудники “Томской домостроительной компании” удостоились государственных наград.