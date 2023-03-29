Томича обманули на 400 тысяч рублей при покупке арматуры

Мужчина перевёл за товар всю сумму. Фото: Даниил ОПАРИН

К полицейским Октябрьского района Томска обратился 34-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Потерпевший увидел в интернете объявление о продаже стальной арматуры. Томич написал продавцу. Тот потребовал стопроцентную предоплату перед отправкой товара. Мужчина перевёл более 400 тысяч рублей на предоставленный счёт. Но информацию о доставке ему не сообщили. Через некоторое время собеседник перестал выходить на связь. Арматуру потерпевшему не привезли.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Напомним, томские телефонные мошенники пойдут под суд за хищение 2,5 млн рублей у пенсионеров.