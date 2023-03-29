“Вызывает тошноту”: томичка пожаловалась на отвратительное состояние мусорной площадки у её дома на Тверской

Мусор из баков не вывозят вовремя.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Томичка рассказала о неудовлетворительном состоянии мусорной площадки рядом с её домом. Территория рядом со зданием по улице Тверской, 68/2 похожа на свалку.
По словам женщины “АиФ-Томск”, часть вины лежит на местных жителях, сбрасывающих отходы во дворе. Однако ведомства, отвечающие за уборку, не спешат заняться прямыми обязанностями и вывозить груды хлама. Компании затягивают и рабочие не приезжают вовремя.
Томичка отметила, при подходе к площадке, её начинает тошнить из-за ужасного запаха и неприятных видов. Женщина считает, что скоро во двор сбегутся крысы за угощением из баков.