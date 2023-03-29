В Томской области введут штрафы для сайтов-двойников Росреестра

Для юридических лиц штраф составляет 350-400 тысяч рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Депутаты Томской областной думы поддержали проект федерального закона, предусматривающий штрафы для сайтов-двойников Росреестра. Теперь предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре недвижимости, третьим лицам за плату через подобные сайты станет наказуемым. Законопроект предлагает дополнить статью “Нарушение законодательства о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности” КоАП РФ для усиления ответственности, сообщили в пресс-службе Законодательной думы Томска.

Порталы-двойники предлагают выписки из ЕГРН по любому объекту недвижимости за определённую плату. Но по закону сведения можно получить через личный кабинет в Росреестре или с использованием веб-сервисов. Лже-сайты занимаются незаконным оборотом персональных данных, предоставляют недостоверные сведения и выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы РФ.

Новый законопроект предотвратит нарушения прав частных лиц и компаний. Для злоумышленников предусмотрены штрафы: гражданину необходимо заплатить 15-20 тысяч рублей, должностному лицу - 40-50 тысяч, предпринимателям - 80-100 тысяч, юридическим лицам - 350-400 тысяч. Размер санкции обусловлен тяжестью деяния и суммой выручки.

Напомним, томская прокуратура оштрафовала организацию на 40 млн рублей за коррупцию.