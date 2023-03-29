Прокуратура проверит жилищные условия в аварийном доме на Красноармейской в Томске

Аварийный дом на улица Красноармейская, 117. Фото: телеграм-канал "Я из Томска".

Прокуратура организовала проверку информации о нарушении жилищных прав жителей дома по улиц Красноармейской, 117 в Томске, сообщает пресс-служба ведомства.

В социальных сетях появилось очередное сообщение, в котором томичи требуют расселения из аварийного дома. На этот раз жители пожаловались на плохие жилищные условия в доме на улице Красноармейской, 117. По словам жильцов, здание до сих пор не расселено. Люди вынуждены жить в аварийных условиях с протекающей крышей.

«Прокуратура Кировского района г. Томска организовала проведение проверки по размеренным в сети «Интернет» сведениям о нарушении жилищных прав жителей дома № 117 по ул. Красноармейской в г. Томске», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, дом был признан аварийным и подлежащим сносу в ноябре 2015 года.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям городской власти при расселении томичей из аварийного жилья. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказывала про аварийный дом на Большой Подгорной, 217, в котором сгнил железный каркас крыши, из-за этого приходится бороться с протечками. Прокуратура организовала проверку.