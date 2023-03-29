Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ проанализировал транзакционную активность своих розничных клиентов в Томской области в 2022 году. Доля безналичных платежей и переводов в общем объеме карточных операций составила 54% – чуть выше, чем в среднем по Сибири.

За 2022 год клиенты банка в Томской области провели 17 млн безналичных операций на общую сумму 17 млрд рублей. Их доля в общем объеме операций по картам банка в регионе составила 54%, что превышает средний показатель по Сибирскому федеральному округу (53%).

Томская область стала одним из самых «безналичных» регионов в Сибири, наравне с Новосибирской, Иркутской и Кемеровской областями, где доля таких операций также составляет 54%. На втором месте – Красноярский край (53%), на третьем – Омская область и Алтайский край (51%).

Чаще всего томичи для оплаты используют традиционные карточные транзакции: на расчеты картой приходится 77% от общего объема безналичных операций. Это не самый высокий показатель в Сибири. Для сравнения: в Иркутской области он составляет 81%, в Алтайском крае и Кемеровской области - 78%, что также соответствует среднему значению по СФО. По абсолютному объему платежей по картам лидируют Иркутская, Новосибирская и Кемеровская области.

Одним из главных драйверов роста безналичных операций стали новые технологии. Все больше клиентов банка для проведения платежей и переводов используют Систему быстрых платежей. В 2022 году объем таких операций в Томской области вырос по сравнению с предыдущим годом в 6 раз. Сумма переводов в целом по СФО год к году также увеличилась шестикратно. Наибольший объем операций по СБП проводят в Новосибирской (доля 23%), Кемеровской и Иркутской (по 18%) областях. Клиенты этих же регионов активнее остальных используют P2P-переводы.

«Наши клиенты стали активнее использовать цифровые каналы для повседневных операций. Так, томичи оценили удобство и простоту работы сервиса переводов по номеру телефона через СБП, о чем говорит шестикратный рост объема таких операций. Традиционная оплата по картам остается самой популярной транзакцией. При этом, мы отмечаем, что клиенты стали рассчитываться безналично даже за мелкие покупки – средний чек одной транзакции год к году снизился на 8% и составил 987 рублей», – прокомментировала управляющий ВТБ в Томской области Ольга Фадеева.