Томские моржи призывают побить красноярский рекорд по массовому обливанию холодной водой на улице

В 2016 году томичи установили достижение - обливаться пришли 255 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Томским любителям экстрима и моржам предлагают принять участие в городской акции “Пробуждение” 1 апреля. Она пройдёт на стадионе “Политехник” в 13:00, рассказали в группе организатора “ВКонтакте”.

Федерация закаливания и Спортивного зимнего плавания региона “Томские моржи” и “Клуб вольных туристов” с 2016 года устраивают мероприятия по обливанию холодной водой. Уже несколько лет стартап набирает обороты не только в России, но и в других странах.

Принять участие и поставить новый массовый рекорд России может любой желающий. В 2016 году томичи установили достижение - обливаться пришли 255 человек. В 2020-м результат побили красноярцы. Моржеванием занялись 407 местных жителей.

Напомним, "Томские моржи" проплыли более 12 километров на суточном марафоне в Новосибирске.