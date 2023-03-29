Колбу из Краснодарского края начали продавать на томских рынках

Фото: Белоусова Елена "МК в Томске".

В конце марта на томских рынках начали продавать пучки весенней зелени, которую называют колбой или черемшой. В настоящее время дикий чеснок можно встретить на Фрунзенском рынке. Об этом сообщает «МК в Томске».

Как утверждают уличные торговцы, колба или дикий чеснок приехала в Томск из Краснодарского края. На данный момент колба не сможет порадовать томичей своей ценой.

Маленький зелёный пучок продают за 50 рублей, пучок побольше за 100 рублей.

Продавцы отмечают, что черемша подешевеет, как только начнется сезон алтайской колбы. В областном центре ее будет много. Один пучок будет стоить около 30 рублей.

Добавим, в томском Россельхознадзоре говорят, что наиболее вкусная черемша ранняя, выращенная при температуре 12-17 С. При более высоких температурах ее вкусовые качества ухудшаются.

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