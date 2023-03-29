Государственных наград удостоились сотрудники “Томской домостроительной компании”

К почётному званию представили сварщиков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 марта президент Владимир Путин подписал указ “О награждении государственными наградами Российской Федерации”. По документам, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, пятерых томичей отметили высокими отличительными знаками.

К почётному званию “Заслуженный строитель РФ” представили электросварщиков ручной сварки из “Строительного управления Томской домостроительной компании” (ТДСК) Сергея Губина и Вячеслава Ланина, технического директора ТДСК Павла Семенюка.

Директора “ТОМ-ДОМ-ТДСК” Виктора Носкова и замдиректора по промышленной площадке №2 Завода крупнопанельного домостроения “ТДСК” Сергея Сорокина за заслуги в строительстве и многолетнюю добросовестную работу наградили медалью ордена “За заслуги перед отечеством” II степени.

Напомним, томич пытался контрабандой отправить в Китай награды времен Великой Отечественной войны.