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НовостиОбщество29 марта 2023 2:54

Государственных наград удостоились сотрудники “Томской домостроительной компании”

Отличились пять сотрудников предприятия
Дарья Черникова
К почётному званию представили сварщиков.

К почётному званию представили сварщиков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 марта президент Владимир Путин подписал указ “О награждении государственными наградами Российской Федерации”. По документам, опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации, пятерых томичей отметили высокими отличительными знаками.

К почётному званию “Заслуженный строитель РФ” представили электросварщиков ручной сварки из “Строительного управления Томской домостроительной компании” (ТДСК) Сергея Губина и Вячеслава Ланина, технического директора ТДСК Павла Семенюка.

Директора “ТОМ-ДОМ-ТДСК” Виктора Носкова и замдиректора по промышленной площадке №2 Завода крупнопанельного домостроения “ТДСК” Сергея Сорокина за заслуги в строительстве и многолетнюю добросовестную работу наградили медалью ордена “За заслуги перед отечеством” II степени.

Напомним, томич пытался контрабандой отправить в Китай награды времен Великой Отечественной войны.