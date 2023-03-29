В ходе спецоперации погиб 27-летний боец из Томской области

Фото: "Томская епархия"

Еще один житель Томской области Георгий погиб в ходе спецоперации. Мужчине было 27 лет. Об этом сообщается в официальной группе «Томская епархия» во «ВКонтакте» со ссылкой на сообщество «Швейная мастерская св. блж. Домны Томской».

В группе сообщается, что мать погибшего солдата отправила пожертвование в швейную мастерскую, а также попросила помолиться за погибшего.

«Он был патриотом, верующим. Говорил, что там наши люди страдают, в Луганске и Донецке. Это был его выбор. Я его поддержала», – цитируется мать Георгия.

Мужчина отправился на фронт добровольцем в октябре 2022 года. Погиб на поле боя в Артемовске.

Прощание состоится 30 марта в 12:00 в храме преподобного Серафима Саровского по улице Первомайская, 14 в Северске.

«Соболезнуем родным и близким. Пусть утешением для вас станут наши молитвы об упокоении Раба Божьего Георгия», – сказали в сообществе.

Напомним, ранее стало известно о еще одном военнослужащем из Томской области, погибшем при исполнении воинского долга в зоне СВО. 23-летний Евгений Старшинов отправился на фронт добровольцем в первые дни проведения спецоперации.