Московская фирма разработает программу развития транспорта в Томской области за 50 млн рублей

Победителем конкурса стала московская фирма «Строй Инвест Проект». Фото: Алёна Мищенко

Московская компания «Строй Инвест Проект» разработает программу комплексного развития транспортной инфраструктуры общественного транспорта в Томской области за 50 млн рублей, следует из данных госзакупок.

Контракт заключил департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

Победителем конкурса стала московская фирма «Строй Инвест Проект». Общая стоимость контракта составила 49,7 млн рублей. Кроме московской компании заявки на конкурс подали еще два участника.

Согласно документации, программа развития и схема общественного транспорта будет разработана на период до 2035 года. Документы позволят разработать и обосновать будущие планы по развитию инфраструктуры для всех видов транспорта, а также для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения Томской области на длительный период.

Подрядчику необходимо проанализировать уровень автомобилизации, состояние дорог в области, разработать математическую модель транспортной системы, подготовить прогноз развития, а также предложить и спланировать мероприятия по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Также подрядчик должен разработать предложения по обеспечению необходимого качества транспортного обслуживания населения, включая Томскую агломерацию, всеми видами пассажирского транспорта, в том числе межрегиональными.

Все работы необходимо выполнить в три этапа и завершить в ноябре 2023 года.