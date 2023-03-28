В Северске отремонтируют пять километров дорог в 2023 году

В Северске подрядчик готов приступить к ремонту дорог, как только позволит погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЗАТО Северск в 2023 году отремонтируют пять километров дорог в 2023 году. Это улицы 40 лет Октября (от ул. Свердлова до ул. Строителей), Пионерскую, Пушкина (от ул. Горького до пр. Коммунистического), Горького, Строителей (от ул. Калинина до ул. Ленина), Северную, Курчатова (от ул. Ленина до пр. Коммунистического, четная сторона) и Коммунистический проспект (от ул. Первомайской до ул. Комсомольской).

«Контракты на ремонт этих участков были заключены еще в январе 2023 года. Как только позволит погода, дорожники приступят к работам. Возможно, фрезировать старое дорожное полотно они начнут уже в середине апреля», - пояснили в пресс-службе администрации Томской области.

Также в Северске в 2023 году отремонтируют тротуары.

Напомним, что Томске в этом году планируют сделать тротуары удобными для людей с ограниченными возможностями здоровья.