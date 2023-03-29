Сильный ветер и +15 градусов ожидаются в Томске 29 марта

Теплая погода с ветром ожидается в Томске в среду. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Томске в среду, 29 марта, днем ожидается +15 градусов тепла, а также порывистый ветер до 22 м/с. Об этом сообщает Томский гидрометцентр.

В Томске будет облачно с прояснениями. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью 7-12 м/с, его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура днем составит 13...+15 градусов.

По Томской области днем +4…+9°С, местами +11…+16°С, по северо-западу до -1°С. Будет дуть юго-западный ветер с переходом на северный ночью местами с порывами до 17-22 м/с. Днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя, по северо-западу переходящие в снег, по юго-востоку без существенных осадков; в отдельных районах гололедные явления. На дорогах сохраняется гололедица.

Напомним, в Томской области днем 29 марта и ночью 30 марта объявлено штормовое предупреждение.