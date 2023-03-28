В Томске приглашают школьников до 31 марта зарегистрироваться на турнир по киберспорту

В ТУСУРе талантливым киберспортсменам обещают дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении Фото: Ксения Высотина

В Томском университете систем управления и радиоэлектроники подходит к концу регистрация на кибертурнир для школьников. Подать заявку нужно до 31 марта, а участвовать могут как команды, так и индивидуальные спортсмены.

«В этом году в турнир вошли игры, которые выбрали сами участники: «DOTA 2», «Counter-Strike: Global Offensive», «Brawl Stars», «Clash Royale» и другие. В 2023 году кибертурнир пройдет уже в третий раз», - рассказали в пресс-службе ТУСУРа.

Участники из выпускных классов, которые станут победителями турнира, получат дополнительные баллы к ЕГЭ, которые смогут использовать при поступлении в ТУСУР в 2023 году. Также у турнира есть призовой фонд, который составляет более 200 тысяч рублей.

А в Томском политехе с 31 марта по 2 апреля пройдут Дни открытых дверей.