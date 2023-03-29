Всероссийский литературный конкурс «Читать сердцем» стартовал в Томске

Ярослав Бубличенко, сотрудник «Сосногорского газоперерабатывающего завода», участник конкурса. Фото: предоставлено «Газпром переработка»

В Томской области впервые проходит литературный конкурс «Читать сердцем». Проект посвящен подвигу народа в Великой Отечественной войне. Его участниками могут стать работники компании «Газпром переработка» и сотрудники других дочерних организаций холдинга «Газпром», а также члены их семей.

Проект направлен на развитие традиций художественного чтения, повышение культуры русского языка и поощрение читающих семей. На суд компетентного жюри, в состав которого вошли известные деятели образования, культуры и искусства, участники представят видеоролики, в которых они зачитывают свои любимые произведения на военно-патриотическую тему.

Айрат Ишмурзин, генеральный директор ООО «Газпром переработка». Фото: предоставлено «Газпром переработка»

- Конкурс «Читать сердцем» дает возможность взрослым и детям проявить свои таланты, публично выступить, представить свои любимые литературные произведения слушателям, - отметил генеральный директор ООО «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин. - В каждом конкурсе, конечно, должны быть победители, но я уверен, что в этом проекте проигравших точно не будет!

Инициативу компании поддержали многие известные люди. Среди них генеральный продюсер Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Илья Михайлов-Соболевский, российские актеры тетра и кино Константин Соловьев и Андрей Филиппак, ведущая телевизионных программ Ольга Митрофанова, писатель-фантаст Дмитрий Емец и многие другие.

Работы участников будут оцениваться в шести номинациях. Публиковать можно как ролики с индивидуальным исполнением произведений, так и совместные. В номинации «Семейное чтение» будут соревноваться сотрудники вместе с членами своих семей, а в номинации «Коллективное чтение» - работники из разных подразделений.

Также будет определена «Самая читающая компания» по количеству выставленных работ сотрудниками и детьми сотрудников. Будет присужден и «Приз зрительских симпатий».

Заявки на участие в проекте «Читать сердцем» можно подавать до 10 апреля 2023 года. Победителей жюри определит 28 апреля, а церемония награждения состоится 5 мая.