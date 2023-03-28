Жительница Александровского района Томской области ударила супруга в грудь ножом

Жительница Томской области угрожала убить мужа и ударила его ножом в грудь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александровском районе Томской области местная жительница признана виновной в причинении легкого вреда здоровью своего мужа и в угрозе убийством. В декабре 2022 года женщина, будучи нетрезвой, поссорилась с мужем. Она угрожала убить его и размахивала кухонным ножом, а позже ударила мужа в грудь ножом.

«В действиях подозреваемой имелся рецидив. Учитывая все обстоятельства, суд приговорил женщину к полутора годам колонии общего режима», - рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении трех мужчин, которые помогали воровать деньги у пенсионеров. А в Стрежевом местный житель предстанет перед судом по подозрению в угоне автомобиля.