Томская прокуратура начала проводить проверку после публикации о разрушающемся доме на Большой Подгорной

Несмотря на многочисленные недочеты, дом на Большой Подгорной еще не признан аварийным. Фото: Анна Ковалева.

Томская прокуратура организовала проверку по возможному нарушению прав жильцов дома №217 на Большой Подгорной. Напомним, «КП-Томск» писала, что жильцы дома опасаются за свою жизнь. Железный каркас крыши сгнил, из-за этого приходиться постоянно бороться с протечками. В подъезде рушатся стены и потолок, а в квартирах растет плесень.

При этом дом до сих пор не признан аварийным. Жильцы давно пишут обращения в соответствующие инстанции, но получают лишь отписки с указанием, что износ дома составляет 60%.

«В ходе проверки сотрудники прокуратуры определят, по каким причинам дом не признан аварийным, и дадут оценку действиям компетентных органов», - сообщают в Томской прокуратуре.

Если нарушения будут выявлены, то прокуратура примет меры для их устранения. «КП-Томск» будет следить за развитием событий.