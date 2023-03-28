На всероссийском турнире по грэпплингу спортсмены из Томской области завоевали 38 медалей

Более 500 спортсменов из 23 субъектов страны боролись за призовые места. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 24 по 26 марта в Новосибирске провели Всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Соревнования посвятили памяти заслуженного советского тренера Виктора Захарова, сообщили в пресс-службе Томской области.

Более 500 спортсменов из 23 субъектов страны боролись за призовые места. Регион представляли 63 участника разного возраста и весовой категории. 38 медалей оказались в копилке томичей.

Золото в дисциплине “грэпплинг” досталось Таире Кузьменко, Родиону Ясовееву, Георгию Новосельцеву, Алексейю Шаховскому. В направлении “грэпплинг-ги” выиграли Дарина Хугаева, Родион Ясовеев, Алексей Шаховский, Егор Овтин и Богдан Петров.

Напомним, томский студент Андрей Новиков стал призером первенства России по гиревому спорту.