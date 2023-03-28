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НовостиОбщество28 марта 2023 10:01

На всероссийском турнире по грэпплингу спортсмены из Томской области завоевали 38 медалей

Всего из региона участвовали 63 человека
Дарья Черникова
Более 500 спортсменов из 23 субъектов страны боролись за призовые места.

Более 500 спортсменов из 23 субъектов страны боролись за призовые места.

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

С 24 по 26 марта в Новосибирске провели Всероссийский турнир по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг-ги. Соревнования посвятили памяти заслуженного советского тренера Виктора Захарова, сообщили в пресс-службе Томской области.

Более 500 спортсменов из 23 субъектов страны боролись за призовые места. Регион представляли 63 участника разного возраста и весовой категории. 38 медалей оказались в копилке томичей.

Золото в дисциплине “грэпплинг” досталось Таире Кузьменко, Родиону Ясовееву, Георгию Новосельцеву, Алексейю Шаховскому. В направлении “грэпплинг-ги” выиграли Дарина Хугаева, Родион Ясовеев, Алексей Шаховский, Егор Овтин и Богдан Петров.

Напомним, томский студент Андрей Новиков стал призером первенства России по гиревому спорту.