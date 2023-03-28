В Ленинском районе Томска 29 марта проведут обход территории

К делегации могут присоединиться жители района и активисты. Фото: Ксения Высотина

29 марта в 10:15 в Ленинском районе Томска проведут обход территории. Патрулированием местности займётся заместитель главы администрации Алексей Трусов. Сбор назначили у дома по улице Мюнниха, 7.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, местность осмотрят от проспекта Мира по улицам Мюнниха и Смирнова. К делегации могут присоединиться жители района и активисты.

В мероприятии участвуют сотрудники управляющих компаний и представители подрядных организаций, следящих за санитарным содержанием объектов.

Напомним, Михаил Ратнер пообещал обойти пешком все районы Томска.