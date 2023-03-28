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НовостиОбщество28 марта 2023 8:52

В Томской области подозреваемый в угоне местный житель предстанет перед судом

Обвинительный акт утвержден прокуратурой города Стрежевой
Александра Тайбатрова
Уголовное дело по существу будет рассматривать Стрежевской городской суд

Уголовное дело по существу будет рассматривать Стрежевской городской суд

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Стрежевой Томской области по подозрению в угоне автомобиля перед судом предстанет 32-летний местный житель. По версии дознания, в феврале 2023 года стрежевчанин увидел на парковке заведенный автомобиль Nissan с незапертыми дверями. Сел за руль и доехал до магазина разливных напитков. Затем подозреваемый вернулся на парковку, но заметил там владельца автомобиля и скрылся с места.

«Вскоре житель Стрежевого был задержан сотрудниками полиции, которые установили, что мужчина был пьян. Также известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение пьяном виде», - рассказали про обстоятельства происшествия в пресс-службе Прокуратуры Томской области.

Прокуратура города Стрежевой утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу, и вскоре оно будет рассмотрено в городском суде.

Напомним, что 22 марта водитель в Стрежевом сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.