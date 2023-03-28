В Томской области подозреваемый в угоне местный житель предстанет перед судом

Уголовное дело по существу будет рассматривать Стрежевской городской суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Стрежевой Томской области по подозрению в угоне автомобиля перед судом предстанет 32-летний местный житель. По версии дознания, в феврале 2023 года стрежевчанин увидел на парковке заведенный автомобиль Nissan с незапертыми дверями. Сел за руль и доехал до магазина разливных напитков. Затем подозреваемый вернулся на парковку, но заметил там владельца автомобиля и скрылся с места.

«Вскоре житель Стрежевого был задержан сотрудниками полиции, которые установили, что мужчина был пьян. Также известно, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение пьяном виде», - рассказали про обстоятельства происшествия в пресс-службе Прокуратуры Томской области.

Прокуратура города Стрежевой утвердила обвинительный акт по данному уголовному делу, и вскоре оно будет рассмотрено в городском суде.

Напомним, что 22 марта водитель в Стрежевом сбил двух женщин, одна из которых погибла на месте.