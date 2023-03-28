Две ледовые переправы и автозимник закрыли в Томской области

Водителей просят соблюдать осторожность и следить за дорожными знаками. Фото: Олег Укладов

В Томской области продолжают закрывать ледовые переправы и снижать тоннаж на действующих. 28 марта сотрудники дорожной службы запретили проезд на зимних трассах в Молчановском, Колпашевском и Парабельском районах. На территории установили соответствующие запрещающие знаки, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

В первой местности перекрыли маршрут через Обь у села Могочино на трассе Тунгусово Могочино Суйга. В Колпашевском прекратили движение по автозимнику Староабрамкино Тискино. Грузоподъёмность нижней грузовой полосы через реку Обь у города Колпашево снизили до пяти тонн. В средней и верхней полосах допустимый тоннаж не превышает двух тонн.

В Парабельском районе запретили проезд через реку Парабель у деревни Новиково по автодороге Парабель Новиково Кедровый.

Ранее в Кривошеинском районе закрыли ледовую переправу через реку Обь.