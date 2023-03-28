Технологии использования золошлаков в строительстве обсудили в Томской области

Золошлаковые отходы применяют в дорожной и строительной отраслях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Департаменте архитектуры и строительства Томской области провели совещание по реализации регионального проекта по повышению объёмов утилизации техногенных грунтов (золошлаковых отходов).

Представители Союза строителей, компании “ТЭФРА”, профильных подразделений администраций Томска, Томского района и Северска обсудили эффективный опыт применения пород в соседних регионах и рассмотрели перспективы эксплуатации минеральной части угля на стройплощадках.

Как объяснили в пресс-службе области, специалисты разработают дорожную карту использования техногенных грунтов на объектах. В других странах золошлаковые отходы применяют в дорожной и строительной отраслях. Благодаря им уменьшается отрицательное воздействие деятельности топливно-энергетического комплекса предприятий на окружающую среду. Исполняющий обязанности заместителя начальника департамента архитектуры и строительства Томской области Олеся Козлова отметила, что таким образом значительно снизятся затраты на часть строительных материалов.

Напомним, в Томске разрабатывают радиохимический и микроэлектронный кластеры.