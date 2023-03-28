Надворные постройки горели в томском поселке Росинка днем 28 марта

Фото: "Регион-70"

Надворные постройки горели в поселке Росинка в Томске днем 28 марта. Пострадавших нет.

Как сообщили журналисту "КП-Томск" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании в поселке Росинка по переулку Крещенский поступило на пульт в 11:31. Произошло загорание надворных построек, к ним вплотную был пристроен одноэтажный дом с мансардным этажом.

В результате пожара обгорела обрешетка крыши надворных построек, обгорели стены гаража и сарая, обгорела стена дома. Общая площадь возгорания составила 50 кв. метров.

В 12:55 возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет.

На место происшествия выезжали 17 пожарных и 5 единиц техники.