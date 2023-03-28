Актер из Томска сыграл в финале сериала «Ольга»

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10 апреля на телеканале ТНТ выходит пятый сезон комедийного хита «Ольга» производства компании Good Story Media. История сильной и независимой женщины, которая воспитывает детей от разных браков, заботится об отце-алкоголике и пытается наладить свою личную жизнь, началась в 2016 г. и теперь подходит к логичному завершению. В финальном сезоне проекта семью Терентьевых ждут новые испытания, причём для каждого из её членов – свои. Авторы сериала обещают непредсказуемое завершение сюжетных линий всех основных персонажей.

Ольга (Яна Троянова) вроде бы наконец-то достигнет дзена, ведь все дети выросли и разъехались, можно пожить для себя. Однако потребность в заботе приведёт героиню в… детский дом. У Лены (Алина Алексеева) случится личностный кризис, из-за которого она окажется в женской секте. ЮрГен (Василий Кортуков) будет скучать по своему другу Чиче (Тимофей Зайцев), нашедшему личное счастье с Наташей (Елена Муравьева). Тоска отправит отца Ольги в новые алкогольные приключения, которые обернутся внезапными последствиями. Тем временем Аня (Ксения Суркова) узнает много нового про своего парня Льва (Юра Борисов). Тёмные тайны из его прошлого заставят удивиться не только Аню, но и его лучших друзей.

Также в финале народного сериала появится новый герой – дядя Чичи, которого сыграл наш земляк, Сергей Лобанов.

«Мой персонаж – дядя Чичи, суровый, но честный мужик 90х. Это мое время, но я «лепил» это образ скорее со стороны, нежели с себя, - рассказал актер.

Сергей начинал свою карьеру в томском Театре юного зрителя в качестве бутафора-декоратора, после попал в труппу Юрия Куклачева и стал актером театра клоунады. Сейчас Сергей не только работает в театре клоунады, но также снимается в кино и сериалах, имеет звание «Заслуженный артист Российской федерации». На его счету более 50 проектов.

«Только позитивные эмоции! Сериал «Ольга» - очень смешной сериал с глубоким смыслом, – поделился впечатлениями от съемок Сергей. - Скажу так: народная тема семьи, это и есть народная популярность. Мы живем в России, и образ Ольги написан с простых женщин, разных национальностей, живущих рядом с нами. Каждая женщина, я думаю, может в ней узнать или себя или соседку по лестничной площадке. И это здорово!».