Документальный веб-сериал о волонтерских организациях Томска снимут к лету

Фото: Киностудия CAST Prod.

Документальный веб-сериал «По доброй воле» о волонтерских организациях снимают в Томске. Фильм будет доступен зрителям в начале июня. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на режиссёра сериала Александру Преснякову.

В сериале расскажут о зоозащитной организации «Виктория», экоорганизации «Чистый университет ТГУ» и благотворительном фонде «Томск без сирот». Веб-сериал покажет разные направления волонтерства в регионе.

«Мы хотим развеять мифы, которые рождаются вокруг волонтерства. Например, многие считают, что стаканы из-под кофе экологичны и могут перерабатываться, или что дети из детских домов - злые, агрессивные и их невозможно перевоспитать», – рассказала Александра Преснякова.

Съемки сериала близятся к завершению, команда планирует завершить постпродакшн проекта к маю, а в начале июня пройдет показ.

Добавим, проект реализуют при поддержке конкурса «Росмолодежь. Гранты».