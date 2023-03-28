В Сибири зацвели первые весенние цветы

Фото: "Сiбдепо".

Пока в Томск затоплен лужами, в соседнем городе Кемерово распустились первые весенние цветы. Кузбассовцы поделились фотографиями с журналом "Сiбдепо".

Первоцветы заметили в Ленинском районе областного центра во дворе проспекта Октябрьский 77 а.

"Я уверена, что никакие другие растения не вызывают столько радости и счастья, как первые цветы. Глядя на них, понимаешь, всё — зима закончилась, впереди тёплая весна и жаркое лето", — отметила кемеровчанка

Местная жительница считает, что первоцветы появились благодаря заботе и неравнодушию дворника из управляющей компании, в ведении которой находится дом. А также добавила, что после того, как растает весь снег, у жителей и сотрудников УК будут приятные хлопоты по организации во дворе дома субботника.

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