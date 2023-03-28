Шестилетний мальчик скончался в больнице с кишечной палочкой в Томске

Шестилетний мальчик скончался в Томске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 27 марта в одной из больниц скончался шестилетний мальчик, который попал туда с кишечной палочкой. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, в отделение ребенка доставили за день до смерти.

«Мальчик проживал вместе с мамой и бабушкой в доме, расположенном в Октябрьском районе. Днем 25 марта ему стало плохо – детсадовца начало рвать, и родственники вызвали врача-педиатра», – сообщил источник.

Врач выписал ребенку необходимые лекарства и назначил время приема. На следующий день состояние ребенка не улучшилось, тогда семья вызвала скорую и мальчика увезли в детское инфекционное отделение.

Врачи выяснили, что мальчик страдает от кишечной инфекции, и оставили его для стационарного лечения. Ребенок скончался в ночь на 27 марта. Причина смерти неизвестна.

Журналист «КП-Томск» направил запрос в облздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.