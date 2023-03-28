Томские школьники прошли в финал всероссийской олимпиады по информатике, немецкому языку и астрономии

Состязания состоят из нескольких этапов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 марта стартовал заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. В финал пригласили 252 юных таланта. Конкурс завершится на федеральной территории “Сириус”. Томскую область в астрономическом турнире представит девятиклассник Северского физико-математического лицея Артём Витошко, рассказали в пресс-службе региональной администрации.

Состязание состоится из трёх этапов - теоретического, практического и тестового. Для школьников организуют мастер-классы и лекции.

На последнем туре по немецкому языку в Самаре с 30 марта по 4 апреля за область выступят десятиклассники томской гимназии № 6 - призёр заключительного этапа ВсОШ 2022 года София Марченко и Александр Булычев. Участникам необходимо выполнить устное и письменное задание.

Финал по информатике проведут в Тюмени с 1 по 7 апреля. Из Томской области выступит призёр заключительного этапа ВсОШ, 11-классник физико-технического лицея Артём Агафонов. Ему необходимо пройти два соревновательных тура по спортивному программированию.

Напомним, две томские школьницы освоят дизайнерскую программу в центре “Сириус”.