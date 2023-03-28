Фермеры активно предлагают навоз томским садоводам и огородникам

Удобрения улучшают качество почвы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Томские садоводы и огородники начали высаживать рассаду и готовиться к тёплому времени года. На популярный сайтах объявлений продавцы массово предлгают приобрести навоз - эффективное удобрение для плодово-овощных культур.

Прайс варьируется от 50 до 200 рублей за десятикилограммовый мешок. Предприниматели и фермеры предлагают и оптовые поставки веществ для питания растений. Стоимость машины навоза - от 5 тысяч рублей. Самовывозом цена дешевле, за доставку придётся доплатить. Другие удобрения можно приобрести от 50 рублей за мешок. В перечень попадают торф и опилки, рассказали “АиФ Томск”.

Перегной улучшает качество почвы. В регионе земля богата чернозёмом. Местами преобладают болотные, чернозёмно-луговые и пойменные участки. Поэтому садоводы области активно запасаются удобрениями с наступлением тёплых дней.

Напомним, томичей приглашают принять участие в проекте "Добрый огород".