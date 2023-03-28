Двух томских арендаторов включили в реестр недобросовестных лесопользователей

В области заключили более 2,7 тысячи соглашений на временное владение участками. Фото: Иван Макеев

В 2023 году департамент лесного хозяйства Томской области расторгнул два договора аренды с нарушителями обязательств. Компании включили в реестр недобросовестных. Попадание в список лишает их права в течение двух лет арендовать лесной участок по России, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Меры по взаимоотношениям с нарушителями реализуют по федеральному проекту “Сохранение лесов” национальной программы “Экология”. В перечне находятся 11 пользователей. Причинами внесения в реестр становятся невыполнение противопожарных, санитарно-оздоровительных мероприятий и по воспроизводству, отсутствие платы более двух раз подряд.

В области заключили более 2,7 тысячи соглашений на временное владение участками. В 400 из них заготавливают древесину.

Напомним, суд обязал мэрию Томска определить границы природоохранной территории в Академгородке.