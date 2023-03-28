Жителям Томской области рассказали, где ловить рыбу в марте

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В конце марта-начале апреля в водоемах Томской области рыбаки смогут поймать щуку или окуня. Об этом изданию «МК в Томске» рассказал четырехкратный чемпион Томской области по ловле рыбы спиннингом Михаил Попов.

Он отметил, что в весенний период необходимо думать о безопасном нахождении на льду на водоемах. На озерах он будет еще достаточно крепким в течение двух недель, поэтому лучше ловить рыбу не на реках, а на закрытых водоемах.

«Со льда можно поймать окуня, плотву, щуку. Есть и ерш, но его относительно мало. Тем рыбакам, которые хотят выловить карася, могу порекомендовать озеро Колмацкое, которое расположено недалеко от Черной речки, в 2,5 километрах от Томска», — рассказал Михаил Попов.

В этот период лучше всего ловить на зимнюю блесну или мормышку. Хорошей наживкой станет мотыль, опарыш или пикуль. Для сегодняшней погоды лучше использовать классические и балансирующие блесны.

За зиму оголодавшая рыба начинает активно кормиться, ведь впереди – нерест. Поэтому в Томской области в конце марта наступает активный клёв.

«В это время, вообще, можно рассчитывать на хороший улов. Рыба начинает вести себя более активно в поисках пропитания и, следовательно, активно клюет», – добавил собеседник.

Напомним, нерестовый запрет в Томской области в 2023 году начнется от начала ледохода до конца мая.