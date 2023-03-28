В Кривошеинской больнице Томской области установили новую рентген-систему

Риски облучения минимальны благодаря высокочувствительному детектору. Фото: Департамент Здравоохранения

В Кривошеинской районной больнице установили рентген-систему. Предыдущая аппаратура прослужила 15 лет. Стоимость нового оборудования - 12,5 млн рублей. Его закупили по национальному проекту “Здравоохранение”, рассказали в пресс-службе Департамента здравоохранения Томской области.

Независимо от веса и телосложения пациента, установка выдаёт высококачественные изображения. Инновационная система контроля экспозиции позволяет воспроизводить точные снимки с первого раза. Для разных исследований в системе предусмотрены индивидуальные настройки. Специалист может проводить обследования высокого уровня визуализации.

Аппаратуру оснастили телеуправляемым автоматизированным столом-штативом. Его приспособили для маломобильных граждан и максимальной безопасности пациентов. Риски облучения минимальны благодаря высокочувствительному детектору, контролю расстояния и новаторским управлением экспозиции.

По национальной программе “Здравоохранение” в 2023 году на приобретение оборудования в районные и городские медицинские учреждения направили более 300 млн рублей.

Ранее томичи пожаловались губернатору на отсутствие врачей и оборудования в поликлиниках региона.